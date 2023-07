AURONZO DI CADORE - Lainizia ufficialmente il ritiro estivo. Partenza nel pomeriggio da Roma con un volo direzione Venezia. Da lì in pullman la squadra raggiungerà l'Hotel Auronzo, quartier generale dei biancocelesti ...Il palco di EXTRAVILLÆ ospiterà, in collaborazione con RomaFilm Commission, alcuni nomi ...dal Maestro Mario Raja, venerdì 21 luglio eseguirà in esclusiva per il pubblico di Tivoli una ...Si è chiusa con grande partecipazione di pubblico e ospiti la seconda edizione del Puntasacra Film Fest. La manifestazione ideata da Alice nella Città,da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, vincitrice dell'Avviso Pubblico Estate Romana 2023 - Riaccendiamo la Città, Insieme ha animato dal 30 giugno al 9 luglio l'Idroscalo di Ostia con dieci ...

Diretta Lazio in ritiro ad Auronzo: squadra arrivata, tanti tifosi presenti Corriere dello Sport

Min Il punto su quanto accaduto e sulle attese, a cura di Francesco Casarella, responsabile Italia di Investing.com Una settimana quella appena trascorsa di correzione per i mercati, con l’aggiunta de ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...