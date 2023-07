Dipendenti in nero e violazione delle leggi ambientali | sequestra officina meccanica

(Di martedì 11 luglio 2023) Aversa.in: è quanto contestato al titolare di un’di Aversa dagli agenti della Polizia Locale diretta dal comandante Antonio Piricelli, componente della cabina di regia della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli e presieduta dall’incaricato di Governo vice Prefetto Ciro Silvestro. L’attività è statata per la carenza di autorizzazione ambientale. Gli agenti hanno agito con il personale dell’Esercito. Nell’azienda sono stati inoltre trovati quattro lavoratori, di cui due in, ed è emersa la mancata compilazione dei registri di carico e scarico ed inadempienze per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro.

... è scaturita una colonna di fumo. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco. In seguito al divampare delle fiamme, è stata disposta la chiusura momentanea del Pronto Soccorso. Ie i ...Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, dall'ospedale si leva una lunga colonna di fumo. In seguito all'incendio è stato momentaneamente chiuso il pronto soccorso.e pazienti ...Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, dall'ospedale si leva una lunga colonna di fumo. In seguito all'incendio è stato momentaneamente chiuso il pronto soccorso.e pazienti ...

"Perché con il salario minimo si rischia più lavoro nero" Today.it

Pugno di ferro contro gli statali che non rispettano le regole, soprattutto nei confronti di chi compie falsa attestazione di presenza: licenziamenti in aumento del 13% ...Il look della showgirl svizzera per il matrimonio di Santo Versace è stata l'eccezione che conferma la regola: indossare il nero a un matrimonio si può (ma dipende). Diverso è il caso di chi azzarda c ...