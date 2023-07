Difensore per tornare al club della Premier League dopo un periodo difficile al Tottenham

(Di martedì 11 luglio 2023) Breaking: I lupi sono pronti a firmare nuovamente ilMatt Doherty a parametro zeroil durodi tre anni del 31enne al. Il terzino destro si è unito aldel nord di Londra dai Wolves nel 2020 e ha collezionato 71 presenze con gli Spurs, 16 delle quali la scorsa stagione, ma il suoalnon è stato semplice. L’irlandese è stato capace di fare ottime prestazioni ma non ha mai guadagnato la piena fiducia di Antonio Conte che lo ha fatto entrare e uscire dalla squadra. Il tempo di Doherty alè stato interrotto a gennaio quando il suo contratto è stato sorprendentemente risolto per aprire la strada al trasferimento all’Atletico Madrid, dove ha firmato un contratto a breve termine; ma i giganti ...

Commentaprimo Non solo la Juventus su Mavropanos ,greco dello Stoccarda . Il giocatore interessa anche al Napoli ma è stato sondato nelle ultime ore dal Nottingham Forest , pronto ad offrire ai ...Nato a Cattolica trentun anni fa, l'esperto estremoarriva alla corte di mister Amaolo ... Ho un bellissimo ricordo eme è come entrare in una seconda casa".De Laurentiis ha le idee chiarequello che dovrà essere il Napoli che verrà. Via Kim, il suo ... E Itakura ,centrale classe '96 del Borussia Monchengladbach, non è Kim . Attento, bravo ...

Eccellenza. Nuovo difensore per la Castiglionese Tuttocampo

Rinnovi in arrivo con lo Spezia fino al 2026 per i giovani Niccolò Pietra (centrocampista) e Nicolò Bertola (difensore.Un calciomercato all'insegna delle milanesi. Milan e Inter sono state le regine del mercato, sia in entrata che in uscita. Difatti sono molti gli addii ...