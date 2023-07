Di Marzio | “Anche la Juventus ha sondato Scamacca per l’attacco”

Il Milan sta monitorandoMehdi Taremi del Porto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di, i lusitani chiedono circa 25 milioni di euro, prezzo che i rossoneri considerano ...... non solo doppiatori, manomi noti del cinema, del teatro e del varietà o della radio come Antonella Steni, Elio Pandolfi, Gisella Sofio o Isa di. A questi si aggiungono personalità come ...... non solo doppiatori, manomi noti del cinema, del teatro e del varietà o della radio come Antonella Steni, Elio Pandolfi, Gisella Sofio o Isa di. A questi si aggiungono poi personalità ...

Di Marzio: "Anche la Juventus ha fatto un sondaggio per Scamacca" Milan News

"La Salernitana, dopo l'inizio ufficiale della stagione con la conferma dell'allenatore Paulo Sousa, continua a lavorare per rinforzare il centrocampo: i campani spingono ...Sirene arabe anche per Zielinski. Lo riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Possibili cambiamenti importanti a centrocampo per il Napoli: dopo la vittoria dello ...