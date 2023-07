Di Gennaro appena uscito dal CONI | è pronto per l’Inter – IN

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 luglio 2023) Giornata molto importante per la carriera di Raffaele Di. Per il portiere è il momento delle visite mediche conper un ritorno dopo l’esperienza in Primavera. GIORNATA IMPORTANTE – Raffaele Dista per tornare definitivamente al. Dopo l’esperienza al Gubbio il portiere firmerà un contratto di un anno più un altro di opzione con i nerazzurri. Sarà il terzo portiere della squadra di Simone Inzaghi ed èproprio ora dalper l’idoneità sportiva secondo quanto riportato dal nostro inviato Roberto Novella. In giornata concluderà le visite mediche di rito prima della firma. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...