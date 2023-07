Demiral | il difensore attende l’Inter e dice no ad offerte dalla Turchia

(Di martedì 11 luglio 2023) Merihcentrale dell’Atalanta,ed ha rifiutatogiunte– Secondo quanto riportato dal sito di SportItalia, Merihha detto no adgiunteperre un’offerta dal. In questo momento il club nerazzurro ha altri obiettivi e priorità, soprattutto Romelu Lukaku. Una volta conclusi discorsi relativi alla porta e al reparto offensivo, la società milanese proverà a chiudere l’affare, con una formula che vada bene anche all’Atalanta. Fonte: SportItalia.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

di Fabio Gennari Gli olandesi Koopmeiners e de Roon ,, Toloi , Pasalic , Djimsiti , il neoacquisto Kolasinac , i danesi Maehle e Hojlund , oltre ... Zappacosta e Ruggeri , alPalomino ...... concettualmente introdotto da quel fenomeno di Manuel Neuer: un vero e proprioaggiunto, ... ti permette di completare l'operazione Lukaku, di inserirti con forza nella corsa pere di ...... non male per un estremoaccolto con molto scetticismo (ingiustificato) soprattutto da ... Piace e non poco ormai da tempo Merihdell'Atalanta ai margini del progetto nerazzurro. Fretta ...

Mercato Inter, obiettivo Demiral: le ultime sul difensore Calcio in Pillole

Salutato Milan Skriniar in questo mercato, ora l’Inter ha messo gli occhi su Merih Demiral, in uscita dall’Atalanta, per rafforzare il proprio reparto difensivo. Finito da diverso tempo nelle retrovie ...Il difensore turco continua il proprio percorso di allenamento in vista della ripresa con l'Atalanta. (da merihdemiral Instagram) ...