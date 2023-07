Delega Fiscale | le controproposte del Pd Schlein | “Governo taglia servizi e strizza l’occhio agli evasori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) “Abbassare le tasse su lavoro e imprese”, prendendo risorse dalla “lotta all’evasionee prevedendo un sistema più equo“, attraverso un intervento su “rendite e redditi da capitale”. A rivendicarlo è stata la segretaria Pd Elly, nel corso di una conferenza stampa sullaalper la riformanella sala stampa di Montecitorio. “Presentiamo un pacchetto diper un fisco più giusto, che superi le disuguanze. Ma non c’è alcuna proposta di nuova imposta patrimoniale tra gli emendamenti del Pd”, ha precisato il senatore dem Antonio Misiani, sottolineando come “anziché ridurre ulteriormente le aliquote si potrebbe transitare verso un sistema ad aliquota continua come quello tedesco, più aderente al criterio di progressività e ...