Delega fiscale | altri ritocchi ma si punta all' ok entro l' estate

(Di martedì 11 luglio 2023) Sono circa 250 gli emendamenti segnalati che dovrebbero essere votati a Montecitorio tra oggi e domani sulla. Niente fiducia, dunque, anche se il provvedimento è di fatto blindato in ...

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la conferenza stampa alla Camera sullaal governo per la riforma. "Su successioni e donazioni non proponiamo nessuna nuova imposta.Sono circa 250 gli emendamenti segnalati che dovrebbero essere votati a Montecitorio tra oggi e domani sulla. Niente fiducia, dunque, anche se il provvedimento è di fatto blindato in questo passaggio e le proposte di modifica, tutte di opposizione dovrebbero essere tutte respinte. Il testo, ...L'articolo 4 del disegno di leggeper la riformastabilisce che l'Amministrazione finanziaria avrà "la necessità" di "motivare sempre gli atti" che invia al cittadino, che dovranno, perciò, essere fondati su "dati ed ...

Delega fiscale, rivoluzione per i contribuenti: tocca al fisco l'onere della prova ilGiornale.it

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - 'Se dobbiamo abbassare le tasse sul lavoro e imprese, sicuramente c'è una parte su cui poter intervenire: sono i redditi ...(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 "Quindi noi abbiamo voglia di continuare invece a batterci in quest'Aula e anche fuori. Perché è vero, non è un tema semplice quello del sistema fiscale, ma tocca ...