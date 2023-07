‘Dedicata a te’ | la social card di Giorgia Meloni

Per alcuni che hanno già ritirato la carta(detta anche carta risparmio spesa) potrebbe già arrivare l'annullamento direttamente da Poste Italiane. A dirlo è l'INPS in apposito messaggio spiegandone le motivazioni. Intanto ...Sono 20.309 le famiglie palermitane beneficiarie della carta solidale '' del valore di 382,50 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. In molti hanno già ritirato la tessera alle Poste, ma c'è ancora chi non sa se avrà o meno diritto al ...Questo è stato un lavoro intenso svolto dagli uffici comunali che ha permesso ai nostri cittadini di ritirare la social card, nei tempi indicati dal Ministero per garantire la fruizione ...

La carta “Dedicata a te” equivale a un mese di spesa gratis Pagella Politica