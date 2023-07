Deadpool 3 | la nostra teoria sul film

(Di martedì 11 luglio 2023) Se in questi giorni avete sentito un boato è tutto merito di una semplice foto che ha fatto esplodere l’Internet. Quella di Wolverine enella prima immagine ufficiale di3. Motivo del roboante rumore? Il fatto che l’amato mutante di Hugh Jackman indossi il mitico costume giallo e blu tanto apprezzato nei fumetti. Finalmente. Ci sono voluti solo 23 anni di costumi scuri e seriosi, illusioni e battutine ammiccanti, ma ora ci siamo: siamo nel disinibito carnevale dei fumetti, che non devono più vergognarsi di niente. Ed è proprio l’espressione sprezzante di Hugh Jackman in questa foto assieme a qualche rumor e foto rubata dal set a sollevare un’interessantesu3. Unasempre più intrigante e credibile, è vero, con la quale non siamo d’accordo. Perché ne abbiamo ...

Deadpool 3, il costume giallo di Wolverine indossato da Hugh Jackman fa impazzire i fan Sky Tg24

È scontro tra Deadpool e Wolverine nel nuovo video tratto dal set del film con Ryan Reynolds: scintille tra i due mutantiArrivano nuove foto dal set di Deadpool 3, nelle quali si ritrova il mercenario mutante alle prese con uno scontro con Wolverine.