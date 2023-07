Deadpool 3 | il Wolverine di Hugh Jackman è lo stesso di X-Men ' 97?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 luglio 2023) Una nuova teoria suggerisce che ilche vedremo nel film con Ryan Reynolds sia quello della serie animata anni '90. Ora che abbiamo avuto la conferma che ildiindosserà il costume giallo classico degli X-Men, una nuova teoria suggerirebbe che il personaggio che vedremo in3 sia lodella serie animata X-Men '97, che presto tornerà con nuovi episodi su Disney+. In un film che sembra essere una parodia dell'attuale ondata di film incentrati sul multiverso, non sarebbe difficile credere checercherà di prendere spunto da Spider-Man: Into the Spider-Verse incorporando anche le versioni animate dei personaggi. Con la Disney che presto riporterà X-Men: The Animated Series su Disney+, è il momento migliore …