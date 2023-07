... le indicazioni che sarà Daniel Ricciardo a tornare in griglia, subentrando a De, hanno guadagnato credibilità recentemente. Sterzi a parte: Orange resurrection Un test per prepararsi al ......posto di Dein AlphaTauri sembra essere Daniel Ricciardo. Non sorprende dunque il fatto che secondo indiscrezioni Helmut Marko sia tornato alla carica per cercare di spianare il terreno...Dela sostituzione La posizione in bilico, nemmeno a dirlo, è quella di Nyck Dein Alphatauri. "Guardiamo al test gomme, poi potremo parlare" , così Helmut Marko. Secondo Ralf ...

De Vries verso la sostituzione immediata in AlphaTauri Autosprint.it

La sostituzione del pilota olandese, data per certa nel week end di Silverstone a partire dal GP d'Olanda, sarebbe stata accelerata da Red Bull Racing: in Ungheria correrà RicciardoL’australiano sarebbe pronto subentrare all’olandese nel team di Faenza, potrebbe guidare già nel Gp di Budapest ...