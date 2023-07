De Laurentiis su Lozano | “In ritiro capirà cosa fare | non è uno stupido”

Due nodi che arrivano al pettine : Zielinski e. Due casi pronti a esplodere e già era strano che non fosse già successo. Troppi 'no' alle ... Deè uscito allo scoperto, ha mandato un ...Calciomercato Napoli - Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale ...... Aurelio Desi è lasciato andare a dichiarazioni importanti in chiave mercato , tra possibili entrate ed eventuali partenze eccellenti. Gli addii di Piotr Zielinski e Hirving, in ...

De Laurentiis a ESPN: "Lozano Non credo sia stupido, quando incontrerà Garcia in ritiro capirà se è meglio rinnovare ... CalcioNapoli24

Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di ESPN, ha parlato del futuro dei suoi calciatori in scadenza. Il presidente partenopeo si è soffermato particolarmente su Hirving Lozano, attaccante m ...De Laurentiis conferma Osimhen "a meno di offerte più che indecenti". E lancia un messaggio a Lozano e Zielinski, in scadenza di contratto ...