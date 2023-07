De Laurentiis ha lanciato un messaggio agli agenti di Zielinski e Lozano Gazzetta

(Di martedì 11 luglio 2023) Con chi ce l’aveva Dequando ha parlato di lasciare un calciatore un anno senza giocare? Ladello Sport risponde alla domanda: il riferimento era chiaramente a. Durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove me, il presidente del Napoli, De, ha dichiarato: «Non si devono fare promesse da marinaio. Abbiamo nuovo allenatore di cui abbiamo ampia fiducia. Ha esperienza anche fuori dall’Italia ma siamo in ricostruzione. Abbiamo giocatori importanti però mi insegnate che quando una persona è appagata il sacro fuoco si spegne senza una ragione. Il mio compito nella prossima stagione è di essere molto ma molto vicino alla squadra per tenere acceso il fuoco sacro della competitività. Non vorrei che si considerassero sazi e ...

'Oggi inizia una nuova era' , è questo il messaggioda Aurelio Denel giorno della presentazione delle nuove divise del Napoli campione d'Italia: ' Ringrazio tutta la famiglia di MSC perché con loro è cominciato un viaggio che non è ...... tra spoiler degli ultimi giorni e la curiosità di vedere quelle che saranno le maglie indossate dai campioni d'Italia nella stagione 2023/24 con tanto di slogandal presidente De:...... mentre l'attuale offerta di Aurelio Desi aggira attorno ai 35. I partenopei non ... infatti, il bomber Victor Osimhen sembra non aver intenzione di abbandonare il club che l'hasul ...

Napoli, De Laurentiis: "Garcia al centro del villaggio. Osimhen resta a meno che..." Sky Sport

Aurelio De Laurentiis tende sempre a dare spettacolo quando parla. Sebbene dal calciomercato non sia arrivato ancora alcun colpo, se non quello in uscita di Kim, in casa Napoli si stanno scaldando i m ...Il Napoli ha presentato le nuove maglie per le partite in casa e in trasferta della stagione 2023/2024. Dopo gli spoiler in rete delle ultime ore, ecco il velo sollevato sulla nuova maglia ...