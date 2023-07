(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTre in tutto, sono state lealla Procura della Repubblica dai Carabinieri Forestali di Avellino, peralin aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico. I Carabinieri Forestali di Monteforte Irpino, hanno fermato due, che nel Comune di Quadrelle (AV) erano intenti al taglio abusivo di piante con l’intento di impossessarsene. I due soggetti, colti in flagranza dai militari, all’intimazione dell’ALT, si sono dileguati nella fitta boscaglia ma, l’attività investigativa posta in essere dai Carabinieri nei giorni precedenti, ha permesso di identificare i malfattori che sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Avellino per...

... vandalismo,alimmobiliare, occupazioni abusive e altre situazioni). Il degrado porta degrado, e noi stiamo cercando di arginarlo in tutti i modi".... vandalismo,alimmobiliare, occupazioni abusive e altre situazioni). Il degrado porta degrado, e noi stiamo cercando di arginarlo in tutti i modi". Redazione VareseNews ...... 364 e 645 - A (beni culturali e artistici ) ddl 651 (Disposizioni in materia ... 674 (Competitività dei capitali) VII COMMISSIONE - CULTURA ECULTURALE, ISTRUZIONE ...

Danneggiamento al patrimonio forestale, tre persone denunciate AvellinoToday

Tre in tutto, sono state le persone denunciate alla Procura della Repubblica dai Carabinieri Forestali di Avellino, per danneggiamento al patrimonio forestale in aree sottoposte a vincolo idrogeologic ...Tre in tutto, sono state le persone denunciate alla Procura della Repubblica dai Carabinieri Forestali di Avellino, per danneggiamento al patrimonio forestale in aree sottoposte a vincolo idrogeologic ...