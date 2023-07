Dalla Spagna | il Tottenham rilancia con un super rinnovo per tentare di far rimanere Kane

Leggi su sportface

(Di martedì 11 luglio 2023) Harryal centro del mercato internazionale. Dopo essere stato accostato a Real Madrid, PSG, è li Bayern Monaco la squadra più vicina all’attaccante inglese con il club bavarese che avrebbe presentato un’offerta al, facendo forza anche sulla volontà del giocatore che vorrebbe giocare la prossima Champions League.però, secondo quanto riportato dal quotidiano AS, ilè pronto a fare di tutto per trattenere il suo capitano e la sua punta di diamante. Infatti, gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto del giocatore un’offerta di circa 400.000 sterline (circa 470.000 euro) a settimana. In pratica all’attaccante andrebbero oltre 20 milioni di euro all’anno. La palla passerebbe al giocatore che dovrà decidere se giurare amore verso ilo ...