“Da patrioti siamo fieri di voi” Selfie e applausi tra i militari italiani in Lettonia per Meloni e Crosetto video

(Di martedì 11 luglio 2023) “Ci tenevamo mentre andavamo a Vilnius al vertice Nato a venire qui a salutare e a ringraziarvi personalmente”, sono state le parole pronunciate ieri sera dal presidente del Consiglio Giorgiarivolgendosi aischierati a Camp Adazi, in, al termine della giornata di incontri bilaterali con il presidente lettone, alla vigilia del vertice Nato di oggi. “Mi considero una patriota – ha affermato la premier -, non c’è niente di più importante che rappresentare una nazione credibile, orgogliosa, rispettata. E se l’Italia oggi è quella nazione lo si deve prevalentemente al lavoro che fate voi, a quello che avete saputo raccontare di cosa sia il popolo italiano, di cosa sia l’Italia”, ha detto, con al suo fianco il ministro della Difesa Guido ...

Quando ciassunti la responsabilità di mettere a terra 130 miliardi in un anno e mezzo per l'... mentre ora gli sbarchi sono più che raddoppiati con il Governo dei. Mi preoccupa un ...Quando ciassunti la responsabilità di mettere a terra 130 miliardi in un anno e mezzo per l'... mentre ora gli sbarchi sono più che raddoppiati con il Governo dei. Mi preoccupa un ...Quando ciassunti la responsabilità di mettere a terra 130 miliardi in un anno e mezzo per l'... mentre ora gli sbarchi sono più che raddoppiati con il governo dei. Mi preoccupa un ...