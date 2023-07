Da giovedì a lunedì stop ai treni da Bergamo a Verdello

(Di martedì 11 luglio 2023) TRASPORTI. Lavori in corso sulla linea, previsti bus sostitutivi. Ma la situazione del servizio è ancora in via di definizione.

Il Perugia ha reso noto che "vista la trattativa in corso" slitta la convocazione della prima squadra "rinviata da13 a17 luglio, in attesa della firma del contratto".... il cui ritorno sulla rete ammiraglia Mediaset è previsto per l'11 settembre 2023 e inizialmente con due appuntamenti settimanali ile il. Alla conduzione ci sarà nuovamente Alfonso ...... se tutto andrà bene, nelle prossime ore, dato che è stato spostata ala convocazione d ei calciatori tesserati per la ripresa degli allenamenti (inizialmente fissata a13). Benigni&K: ...