Da batteri a tossinfezioni | quando buffet e aperitivi diventano un incubo

(Di martedì 11 luglio 2023) Le occasioni dell’estate ci possono portare nel bel mezzo di unimbandito per l’aperitivo o per un dopo-cena, o per il classico rinfresco in una cerimonia, oppure per una tavolata allestita in un locale ‘all you can eat’. Ma se le temperature sfiorano i 40 gradi, questi eventi possono trasformarsi in un. “Distraendosi dall’idea di ‘quanto’ riempire il piatto, occorrerebbe concentrarsi sul pensiero dominante di ‘come’ riempirlo. Si perché, in difetto anche solo di una delle poche ma indispensabili regole basiche dell’igiene, quei piatti invitanti preparati in serie possono diventare fonte subdola, per quanto stuzzicante, dialimentari causate da microbi patogeni o da loro tossine, con sintomatologia prevalentemente (ma non esclusivamente) di tipo gastroenterico caratterizzata da vomito, diarrea, dolori ...