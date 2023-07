CSI Vegas | la serie tv revival avrà una terza stagione

Credits photo: @CBS3 ci sarà In attesa di scoprirlo, stasera, lunedì 11 luglio, andranno in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione su Rai2. Andiamo alle anticipazioni nel dettaglio. Si parte ...I., in questo caso ambientata a Las. Filorosso, ore 21:20 su Rai 3 Giorgio Zanchini e Roberta Rei in un programma che racconta le prospettive italiane. Delitti ai Tropici, ore 21:20 su Rete 4 ...Martedì 11 luglio, alle 21.20, su Rai 2 in onda due episodi in prima visione assoluta per l'ultimo appuntamento con la seconda stagione di "". La squadra che analizza le scene del crimine di Lasè alle prese con due casi difficili ed emotivamente forti. Nell'episodio intitolato "Sangue e pistacchio", gli investigatori si ...

CSI: Vegas 2, questa sera in tv il finale di stagione: le anticipazioni Today.it

Quando esce CSI Vegas 3: anticipazioni sulla trama, il cast dei nuovi episodi, trailer e streaming della terza stagione in arrivo su Rai 2.Oggi, martedì 11 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 2, vanno in onda gli ultimi due intensi episodi della seconda stagione di "CSI: Vegas". La squadra investigativa, specializzata nell'analisi delle scen ...