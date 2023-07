Critiche social al presidente dell’aeroporto | assolto giornalista di Bergamo

(Di martedì 11 luglio 2023). A seguito di tre post pubblicati da Cesare Zapperi su Facebook tra gennaio e marzo del 2021 l’Onorevole Giovanni Sanga, ritenendosi offeso, presentava querela per diffamazione. I post “incriminati” riguardavano il ritardo di Sanga nello scegliere tra la carica di deputato al Parlamento (primo dei non eletti a seguito della rinuncia dell’Onorevole Maurizio Martina) e quello didi S.A.C.B.O., la società che gestisce l’aeroporto di Orio Al Serio. Il Tribunale di– giudice dottor Massimiliano Magliacani – ritenne che le espressioni usate nei post fossero un’ingiustificabile invettiva, un attacco di carattere personale, una mistificazione e un dileggio, ritenendo Cesare Zapperi responsabile di diffamazione aggravata e continuata condannandolo, di conseguenza, ad una multa e al risarcimento del danno a favore ...

...dopo essere tornato single: pesantissimi attacchi Intanto parecchi utenti della rete continuano ad attaccare l'ex tronista, visto che in un suo ultimo post non sfuggono le testuali: '...Quello che oggi Delogu festeggia ancora, dopo due anni di relazione e nonostante tutte le... modello di ventiquattro anni dalla faccia pulita e lo sguardo intenso , compare poco nei...... dilata i suoi confini dal momento che chi si mette sul mercato accetta il rischio di...la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" (per approfondire leggi " Diffamazione sui: ...

Sfera, "piovono" le critiche social: "Brani accorciati, poca voglia di esibirsi: il concerto è stato deludente" Gazzetta di Parma

Alla CGIL la social card del Governo Meloni per fare la spesa (ovviamente) non piace. Il sindacato, che critica costantemente le azioni dell’esecutivo di centrodestra, ha affermato che “dopo aver tolt ...Non si placano le accuse rivolte alla conduttrice di Domenica In e sua figlia, prese di mira sui social per aver partecipato al concerto del cantante Ultimo ...