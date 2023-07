Cristina Scuccia con Carlo Conti | clamoroso in Rai | la conferma

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) C'è anchenel cast di Tale e Quale Show, il programma condotto dasu Rai 1. Reduce dall'ultima edizione dell'Isola dei famosi su Canale 5, dunque, ora l'ex suora si metterà alla prova in un ambito di sua competenza, il canto. La, infatti, si è fatta conoscere soprattutto per le sue abilità canore quando partecipò e vinse The Voice. Per lei, insomma, si tratta di una sorta di ritorno alle origini. Nei mesi scorsi, tra l'altro, è uscita anche la sua nuova canzone, "La felicità è una direzione". Tale e Quale Show andrà in onda il venerdì sera a partire dal 22 settembre. Dieci in totale i concorrenti, sei donne e quattro uomini, molti dei quali pescati a piene mani dai reality show di Mediaset, Oltre all'ex naufraga ci sono Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, ...