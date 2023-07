Cosa prevede il nuovo testo del Data Privacy Framework

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 11 luglio 2023) Ilè stato approvato? Sì. Questo significa che è stato risolto l’annoso problema del trasferimento dei dati personali dai Paesi dell’Unione Europea a Paesi terzi, in modo particolare gli Stati Uniti? No. Il via libera della Commissione Europea, infatti, assomiglia molto di più a una soluzione tampone per evitare che l’utilizzo di servizi che sono diventati ormai quotidiani nella vita dei cittadini dell’Unione – come le piattaforme social, i siti di e-commerce, gli OTT – possa fermarsi da un momento all’altro. Il tema è sempre lo stesso: il GDPR vieta il trasferimento dei dati personali dei cittadini europei in Paesi terzi. Tuttavia, ci sono dei casi in cui i livelli di protezione possono essere equiparabili. A decidere quali sono questi casi sono le autorità delle aree geografiche in questione. In seguito a un ...