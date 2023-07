Cosa perde Bologna e il basket italiano con l' addio alla Virtus di Milos Teodosic

(Di martedì 11 luglio 2023) Ciranno i nostri occhi. O forse no. Perché a furia di seguire le giocate immaginifiche di, sicuro c’è scappato un po’ di strabismo o qualche diottria sacrificata sulle linee di passaggio. Che lui e lui solo era in grado di vedere – si metta il fermoimmagine su un’azione x del 44 in canotta: il cervello cestistico medio intuisce una soluzione, quello serbo superiore ne escogita un’altra e in un nanosecondo la realizza. Cirà il nostro, su questo pochi dubbi, che per un quadriennio è stato illuminato da un fuoriclasse fuori luogo. Ed è risalito a ritmo di. Non si scialacqui allora la sua eredità, adesso che il 36enne firma con la Stella Rossa Belgrado – squadra di cui è gran tifoso – e torna finalmente in patria. Dopo 16 anni ...

Il serbo va alla Stella Rossa, dopo quattro anni di prodezze e trionfi sotto canestro. Ringrazia le V nere, tornate ai vertici grazie a lui. Ma pure il nostro campionato: lui e il Chacho sono stati la ...

Il serbo va alla Stella Rossa, dopo quattro anni di prodezze e trionfi sotto canestro. Ringrazia le V nere, tornate ai vertici grazie a lui. Ma pure il nostro campionato: lui e il Chacho sono stati la ...