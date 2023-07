“Cosa è successo con Fouad” Gabriela e il single dopo Temptation Island | si è appena saputo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 luglio 2023) Non è finita, ha detto Filippo Bisciglia nelle anticipazioni di2023,il falò di confronto: ci sarà un nuovo colpo di scena durante la quarta puntata per la coppia formata dae Giuseppe. In breve, per chi si fosse perso l’appuntamento di lunedì scorso, i due sono arrivati alla resa dei conti prima dello scadere dei 21 giorni canonici. È stato sorprendentemente lui a chiedere alla fidanzata di incontrarsi sul tronco, davanti al conduttore: troppo difficile mandare giù quanto visto nei video. Si è sentito profondamente ferito quando ha vistovicinissima al, con cui si è anche rifugiata nella villa dei tentatori, dove non ci sono telecamere. Giuseppe non ha trattenuto le lacrime e, tremando, ha chiesto il falò. ...