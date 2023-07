Corte dei Conti | report sul governo della Fondazione MAXXI Gestione 2021

Leggi su noinotizie

(Di martedì 11 luglio 2023) Di Nino Sangerardi: “La spesa per gli organi nelaumenta del 52%: da 157.476 euro del 2020 a 239.373 euro , in gran parte per il notevole incremento dei compensiPresidente mentre la spesa per la dirigenza di vertice diminuisce del 7,73& passando da 323.705 a euro 298.697”: E’ quanto si legge nel documentodei, sezione controllo sugli Enti, in merito allafinanziaria, annoMuseo nazionale delle Arti del XXI secolo. Quest’ultima è un ente, sede legale e operativa in Roma via Guido Reni, che promuove la creatività culturale nazionale e internazionale, persegue le proprie finalità anche tramite realizzazionee promozione ...