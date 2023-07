Corso Uefa A | tra i tecnici promossi anche degli ex Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatoriA abilitati, che hanno superato gli esami finali dela Coverciano. Tra questidue vecchie conoscenze del: Daniele Cinelli e Andrea Costa.Cinelli ha militato in giallorosso per due stagioni, dal 2007 al 2009, collezionando 57 presenze e mettendo a segno una sola rete. Un biennio nel Sannioper Costa, approdato alla Strega nell’estate 2017 in serie A per poi salutarla in B nel 2019. Appena 21 le presenze del difensore di Reggio Emilia con il. Entrambi hanno superato ilA che rappresenta il secondo massimo step formativo riconosciuto a livello europeo per un tecnico, la cui qualifica abilita ad allenare ...