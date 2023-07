Convitto | studenti a via Zigarelli in attesa del rifacimento | obiettivo un anno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGlidel Liceo Colletta di Avellino per il prossimoscolastico svolgerle lezioni presso l’edificio poco distante di via. Lo ha annunciato il Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, in una conferenza stampa tenuta questa mattina davanti ai cancelli della storica sede scolasica di Corso Vittorio Emanuele oggetto di un intervento di miglioramento sismico. “Si tratta di un importante progetto didel prospetto anteriore e posteriore di una delle strutture più storiche della nostra città– commenta Buonopane- Grazie ad un finanziamento di oltre 2 milioni di euro attinti grazie al Pnrr, l’istituto sarà sottoposto a interventi necessari per metterlo a norma e garantire un ambiente educativo moderno e sicuro”. Il cantiere è già sta ...