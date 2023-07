Contraffazione | le più colpite sono le Piccole e Medie Imprese

(Di martedì 11 luglio 2023) Il Servizio Analisi Criminale ha diffuso il report “La– Evoluzione del fenomeno criminale sul mercato fisico e online (2018-2022)”, con il quale intende fornire uno strumento efficace nel contrasto al fenomeno. Il documento, presentato nei giorni scorsi presso la Direzione centrale della Polizia Criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza, offre un’analisi dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto alla, all’abusivismo nel commercio e alla pirateria multimediale sul territorio nazionale. I dati raccolti dalle Forze di Polizia e dalle Polizie locali fanno riferimento agli anni dal 2018 al 2022, un intervallo utile a comprendere l’andamento del fenomeno criminale in questo arco di tempo. E? opportuno tenere in considerazione che gli ultimi tre annistati caratterizzati dalla pandemia, ...

Nel contrasto alladelle opere d'arte, il monitoraggio del mercato e le indagini ... in particolare, i luoghicolpiti continuano ad essere i luoghi di culto e pertinenze con 12 ...... in particolare, quello dedicato aigiovani, per trasmettere l'importanza della sicurezza e ... -alimentare, il Comandante del Nucleo Operativo Gruppo Guardia di Finanza di L'Aquila, ...... considerato il primo anello della catena della. Agli inquirenti bastò seguire il ... Tanti i logo, praticamente tutti quelliambiti. In mezzo a tutto anche un'agenda con appunti molto ...