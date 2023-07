Conte all' assalto di La Russa | sbugiardato in diretta | E Grillo? | gelo in studio

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 luglio 2023) Giuseppecavalca le inchieste e va all'di Giorgia Meloni per il caso legato a Daniela Santanchè, ma anche di Ignazio Lache ha difeso il figlio Leonardo Apache accusato da una ragazza, che oggi è stata ascoltata dai pm, di violenza sessuale. "Meloni si sta assumendo una grande responsabilità perché il suo silenzio offende le istituzioni", attacca il presidente del M5S nel corso della puntata di martedì 11 luglio di In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7. "Santanchè è venuta in parlamento e per tutte le accuse gravi e circostanziate avrebbe dovuto rispondere puntualmente, invece in Senato ha mentito su compensi, cassa integrazione, conflitto d'interessi - continua- Io chiedo le dimissioni della Santanchè perché se la Meloni non prende la situazione in mano, ...