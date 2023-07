Contatti con la rivale | ansia per i tifosi del Napoli | addio possibile

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 luglio 2023) Il, a breve, potrebbe diread un altro titolare. Lo vuole un club, scattati itra le parti Nei giorni scorsi a lasciare la compagnia è stato Tanguy Ndombele, non riscattato alla luce delle numerose prestazioni incolori offerte in campo. A breve sarà poi la volta di Kim Min-jae, che ha trovato l’intesa decisiva con il Bayern Monaco sulla base di un quinquennale a 7 milioni netti all’anno. Ma non finirà qua. Il, infatti, a breve diràad altri protagonisti della cavalcata conclusa con la conquista dello scudetto. Diversi i componenti dell’attuale gruppo a rischio cessione. Una di questi, ad esempio, risponde al nome di Hirving Lozano. Il messicano, come noto, da ormai diverse settimane è impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del ...