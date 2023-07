Confiscati beni per 100mila euro a 49enne pregiudicato di Carosino

(Di martedì 11 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano La mattina del 6 luglio, i Carabinieri della Seconda Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, reparto specializzato nello svolgimento di particolari indagini finalizzate ad aggredire i patrimoni illeciti della criminalità comune ed organizzata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di “confisca”, emesso dall’ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Lecce, in applicazione a quanto previsto dal c.d. Codice Antimafia, nei confronti di un quarantanovenne di, con numerosi precedenti di polizia, in particolare per reati in materia di stupefacenti, a cui era già stata imposta la misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L’uomo avrebbe, grazie ai proventi delle proprie attività delittuose, ...

Così il direttore dell'Agenzia nazionale per ie sequestrati, prefetto Bruno Corda, a Palermo per una conferenza i servizi in Prefettura assieme al sottosegretario all'Interno Wanda ...Il valore dei, ad una prima stima, si aggirerebbe intorno ai 100.000 euro. Si precisa che il provvedimento eseguito è di primo grado e che vige la presunzione di innocenza sino a ..., per un valore pari a 552.000, erano stati sottoposti a sequestro preventivo nel 2018 al culmine delle attività investigative condotte dai finanzieri della Tenenza di Fidenza. In ...

Taranto: Confiscati beni per 100mila euro a pregiudicato Antenna Sud

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso di promuovere delle tappe simboliche, tra queste Palermo, per tenere una conferenza di servizi sui beni confiscati, per la loro ...All'odierna conferenza, oltre ai 387 beni siti sul territorio della Regione Sicilia (261 in provincia di Palermo e 126 in provincia di Agrigento), sono stati ...