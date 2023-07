Condominio | il vicino si lamenta con lui perché il cane abbaia | la sua risposta è semplicemente perfetta

(Di martedì 11 luglio 2023), un uomo sideldelcon un biglietto: ladel padrone è geniale (e irriverente) Vivere in unpuò offrire diversi vantaggi e sfide. Tra i vantaggi c'è di certo la condivisione delle spese dato che i costi per la manutenzione e le riparazioni comuni sono divisi tra i proprietari. Questo può ridurre l'onere finanziario individuale rispetto a una casa unifamiliare. Oltre a ciò, molte strutture condominiali offrono servizi e strutture comuni come piscine, palestre, aree barbecue o spazi per feste. Inoltre, anche solo la presenza di un sistema di sicurezza o di un portiere può fornire un senso di tranquillità aggiuntivo per i residenti del. Accanto a tutti questi vantaggi, esistono però degli svantaggi. I ...

Per la Corte di Cassazione lasciare l'auto mal parcheggiata è un reato di violenza privata e si configura anche quando occupa il parcheggio disabili Chi parcheggia l'auto davanti al cancello della ...Si parla anche di un 'passaggio segreto' tra l'ex albergo e il cortile del, un gioco attraverso il confine delle due proprietà, tramite un cancelletto verde. I carabinieri ...... era fondamentalmente una matrice sino - russa. Gli interessi che mossero questa ... "estero", rappresentato in questo caso dalle ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, temendo ...

È complicato provare lo spostamento del divisorio del balcone da ... Condominio Web

Prima una lite per futili motivi legati a questioni condominiali. Poi l’aggressione mortale con mazze e mattarello. La situazione in via di Casal Lumbroso al Caat (Centro di ...Dei banali problemi condominiali sono sfociati in un’aggressione che avrebbe potuto anche costare la vita ad uno dei contendenti. Il fatto è avvenuto due giorni fa nel catanzarese, esattamente nel com ...