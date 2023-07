Concorso Università di Benevento | 4 Posti da Professore

(Di martedì 11 luglio 2023) Valutazione comparativa per la chiamata di 4 professori di Prima Fascia, per vari Dipartimenti Si comunica che l’Universita’ degli studi del Sannio ha indettoquattro procedure di valutazione comparativa, per la copertura,mediante chiamata, di numero quattrodidi secondafascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,n. 240 Bando diIl testo integrale del bando e' affisso nell'albo on-line di Ateneo. Esso e', inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell'Universita' degli studi del Sannio, all'indirizzo https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/pers onale-docente sul sito del Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca, all'indirizzo http://bandi.miur.it sul sito della Unione europea, all'indirizzo ...

