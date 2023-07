Concorso Camera dei Deputati | 6 Posti da Interprete

(Di martedì 11 luglio 2023) Pubblico, a 6di-traduttore delladeiE’ indetto un pubblico, per esami, a 6di-traduttore delladei(C11), con lo statogiuridico dei dipendenti delladeiassunti ad esitodelle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazionedell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificatadalle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023,disciplinato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ...

Capolavoro del repertorio strumentale da, l' Ottetto , composto nel 1824, riassume lo ... insieme a lui, straordinario interprete, il violinista Benjamin Gatuzz , vincitore del...... stabilizzare tutti i partecipanti delStraordinario bis, come pure immettere in ruolo i ... la nostra delegazione Anief si era espressa già in audizione, sempre presso la stessa", ......abbiamo chiesto ed è stato presentato un emendamento per consentire a tutti coloro che hanno 36 mesi di servizio e tutti coloro che sono di ruolo a tutti e che hanno partecipato all'ultimo...

Concorsi, la Camera dei Deputati assume: i profili ricercati e come candidarsi Money.it

Sono arrivati al “mittente” gli emendamenti suggeriti da Anief alla Camera per migliorare il decreto legge PA2 e trovare una soluzione ai problemi della scuola e che mettono a forte rischio la funzion ...Sono stati indetti due concorsi della Camera dei Deputati 2023 finalizzati al reclutamento di autisti e interpreti – traduttori. Le selezioni pubbliche, aperte a diplomati e laureati, prevedono la ...