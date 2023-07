Como | giovane turista violentata in centro È caccia all’aggressore

(Di martedì 11 luglio 2023) la cui identità per ora è ignota alle forze di polizia È accaduto nella zona dei locali in piazza De Gasperi a, la scorsa domenica, dopo una normale serata in compagnia. Unadi 18 anni, austriaca, durante la cena ha conosciuto un uomo, che dopo avrebbe abusato di lei. Secondo quanto riportato dai principali giornali, lasi è intrattenuta dopo l’orario di chiusura con questa persona, che poi l’avrebbe aggredita e. Si legge sul Corriere della Sera: “Dopo gli abusi, quando è riuscita ad allontanarsi, ferita e in stato di choc ha raggiunto il bed&breakfast di via Brambilla nel quale alloggiava con l’amica. Qui avrebbe raccontato dell’aggressione alla coetanea e avrebbe poi chiesto aiuto”. Leggi anche: Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, racconta: “sono stata ...

Cupra è un marchioe scelto soprattutto dai giovani. Il binomio con il gaming diventa così piuttosto naturale e ... Come dicevamo, l'evento avrà inizio alle 19.15 in Corso1....violentata la notte tra domenica 9 e lunedì 10 luglio nella zona del lungolago di. L'allarme . La ricostruzione dei fatti . Le indagini . Maggiori dettagli sulla vicenda . L'allarme. La...Tutto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì in una zona piuttosto frequentata di, a due ... Gli investigatori sono partiti dal referto dell'ospedale Sant'Anna, dove laè stata ...

Turista di 18 anni denuncia: “Violentata per due ore sul lungolago a ... IL GIORNO

Notte da incubo per una 18enne turista austriaca in vacanza a Como, che ha denunciato di aver subito una violenza ... Rossa ha quindi subito raggiunto la struttura per accompagnare la giovane turista ...Una turista austriaca di 18 anni, in vacanza a Como, ha denunciato di essere stata violentata da un uomo conosciuto in un locale: il suo racconto.