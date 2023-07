Come sta Marcell Jacobs e quando torna? Niente Diamond League per ora | speranza Molfetta

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023)ha disputato soltanto una gara all’aperto nel corso di questa stagione: lo scorso 9 giugno si è esibito ina Parigi, offrendo una prestazione ben lontana dalle proprie potenzialità e chiusa con l’elevato tempo di 10.21. Quanto visto nella capitale francese aveva destato parecchie perplessità: la condizione fisica del velocista lombardo non era certo delle migliori, faceva troppa fatica in partenza, in transizione non riusciva a brillare e nel suo proverbiale lanciato non faceva la differenza. Dopo l’opaco riscontro raccolto in terra transalpina, il Campione Olimpico dei 100 metri ha deciso di fermarsi provvisoriamente e lo scorso 27 giugno aveva spiegato la propria situazione attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram.era stato ...