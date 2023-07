Come saranno le 20 formazioni titolari nella giornata inaugurale della Premier League 23 24

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 11 luglio 2023) A un mese dall’inizionuova stagione di, diversi clubmassima serie si preparano a integrare i nuovi acquisti nelle lorodi partenza. È passato solo un mese da quando il Manchester City ha battuto l’Interfinale di Champions, ma l’attenzione è già rivolta alla prossima stagione. Il primo turno di partite inizierà l’11 agosto, con il neopromosso Burnley che ospiterà il City, vincitore del triplete, in un venerdì sera di calcio d’inizio. Anche i nuovi dirigentiin panchina durante il weekend di apertura: il Chelsea di Mauricio Pochettino ospiterà il Liverpool e gli Spurs, ex club di Pochettino, andranno a Brentford per la prima partita di Ange Postecoglou. Nelle prossime settimane tutti ...