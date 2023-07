Come funziona Pokémon Sleep | la app per dormire con Pikachu

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 11 luglio 2023) (Adnkronos) – TheCompany ha annunciato l’apertura delle registrazioni anticipate per, l’app che misura il sonno in modo divertente, e che sarà disponibile su Google Play per dispositivi mobili Android. Per giocare a, i giocatori devono posizionare il loro dispositivo smart oGO Plus + vicino al cuscino e poi mettersi a. Quando si svegliano, possono controllare i risultati della misurazione del sonno, osservare gli stili di sonno deiche sono apparsi e collaborare alle ricerche sul sonno del Professor Neroli registrandoli nel Sonnodex. Più i giocatori dormono, più faranno diventare grande Snorlax, piùincontreranno e più stili di sonno potranno scoprire. Inoltre, ...