Come capire se il cane ha la coda rotta? Capita spesso ma non è facile rendersene conto

Leggi su chenews

(Di martedì 11 luglio 2023)se ilha lanon è semplice. Nonostante capiti, non è: ecco che cosa fare. È incredibile quante poche cose sappiamo riguarda ladel. Ad esempio, non tutti sanno che è una parte del suo corpo legata al mondo olfattivo, in quanto la usa per diffondere il suo profumo negli ambienti in cui si muove. Bisogna fare attenzione e controllare bene per evitare che si spezzi, un evento non così rarosi potrebbe pensare.quando ladel– CheNews.itPer alcuni cani, laè indice di bellezza. Basti pensare alla ...