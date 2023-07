Combinata nordica | sette azzurri in raduno in Trentino fino a domani

(Di martedì 11 luglio 2023) Le squadre A e B di, maschili e femminili, pronte per una tre giorni di allenamento tra Predazzo e Stava, dove gli specialistisono impegnati da ieri e sino a mercoledì 12 luglio in vista della nuova stagione di Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Ivo Pertile, per l’occasione, ha deciso di convocareatleti: tra gli uomini presenti il capitano Alessandro Pittin (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici 2010) insieme a Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti, Aaron Kostner e Stefano Radovan. Non ci sarà invece Samuel Costa, che aveva fatto parte dell’ultimo ritiro in quel di Tarvisio., sono finiti alibi e giustificazioni. L’addio di Annika Sieff fa suonare una raggelante campana Nel settore femminile ci saranno invece Daniela Dejori e Veronica ...

