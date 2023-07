Colidio-River Plate | l’Inter incassa! Serie A per un altro baby ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 luglio 2023) Facundopassa al, tutto fatto tra i due club.incassa. Intanto, anche ungiovane sul piede di partenza. Ma resta inA GIOVANI IN PARTENZA ? Non solo il fronte André Onana, masta per incassare anche dalper. L’argentino, dopo il prestito al Tigre, firmerà con i Millonarios. Incasso nerazzurro da cinque milioni di euro. In uscita anche Giovanni Fabbian. Su di lui c’è sempre il Lecce. Prima di essere ceduto, però, il centrocampista – nell’ultima stagione alla Reggina – rinnoverà il proprio contratto. Fonte: Corriere dello Sport ? Eleonora Trotta Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...