Colera in Sardegna | controlli a tappeto ma nessun allarme S’indaga sull’origine del contagio

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 luglio 2023) Attenzione massima e: l’allertainè a livelli altissimi, da quando un pensionato è finito nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove i medici hanno riscontrato la presenza del vibrione. Come noto, quello in corso è il primo caso di infezione riscontrato dopo cinquant’anni: e ora, col paziente 71enne in cura presso il nosocomio sardo, gli sforzi si concentrano sull’individuare le cause del. Gli addetti ai lavori partono da una certezza: quella di aver tempestivamente isolato il batterio. Ma mentre a Roma, all’Istituto superiore di Sanità, cercano di capire di che serio tipo si tratti, nell’Isola si fanno altri. Con un sospettato particolare su tutti: pesce e frutti di mare consumati crudi o ...