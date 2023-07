Clima | promettenti le soluzioni nature-based Ma senza scaricare il problema sul vicino di casa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Per affrontare le sfide del cambiamentotico, il mondo punta a migliorare la resilienza locale, preparando le comunità a sostenerne gli impatti. È una sfidaprecedenti, priva di esperienze storiche concrete. In questo sforzo, lebasate sulla natura vengono spesso presentate come una panacea. Crescono per numero e dimensione dei progetti che sfruttano la natura stessa e i processi naturali per favorire l’adattamentotico e mitigare le conseguenze di attività umane dannose. In India, in Indonesia e nelle Filippine, le foreste di mangrovie vengono estese per integrare i frangiflutti a protezione delle coste dalle mareggiate e dalle inondazioni. Allo stesso modo, il sud Africa sta ripristinando ove possibile le zone umide di ricarica delle falde acquifere per fare fronte alla siccità, poiché ...