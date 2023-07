Classifica dei 10 lavori estivi più pagati

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 luglio 2023) Il tabloid britannico The Sun rivela ladeipiù, in cima all’elenco l’istruttore di surf seguito dall’assistente al catering e dalla guida turistica L’inizio dell’estate e la chiusura della scuola non portano solo voglia di vacanze ma dà anche il via a una serie distagionali che coinvolgono giovani e meno giovani. Gli imprenditori impegnati nella stagione estiva sono alla ricerca di nuovo personale e tanti giovani che hanno finito le superiori o sono in pausa dagli esami universitari vedono una buona opportunità per guadagnare qualcosa nei mesi lontano dai libri. Il fenomeno riguarda anche i meno giovani e professionisti che magari semplicemente cambiano sede di lavoro. Dal Regno Unito arriva un’interessanteche svela quali sono gli ...