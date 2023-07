(Di martedì 11 luglio 2023), tuttiale tutti validi per la posta ordinaria, sono stati emessi oggi. Si tratta della consueta emissione "turistica" (messa in vendita ogni anno) che ...

francobolli italiani, tutti dedicati al mare e tutti validi per la posta ordinaria, sono stati emessi oggi. Si tratta della consueta emissione "turistica" (messa in vendita ogni anno) che ...... meglio di altri, riusciranno ad affrontare lesfide chiave che li attendono: offrire un ... sostenere la filiera produttiva e attrarre e formaretalenti'. Una grande opportunità per la ...Tra riconferme e novità (30programmi), tutta l'Azienda, insieme a Rai Pubblicità, si è ... capace di riunire dinanzi alla tv famiglie intere nelleserate del Festival". "Sono sicuro - ha ...

Cinque nuovi francobolli italiani dedicati al mare Agenzia ANSA

Cinque nuovi francobolli italiani, tutti dedicati al mare e tutti validi per la posta ordinaria, sono stati emessi oggi. (ANSA) ...La Cina ha annunciato nuove misure a sostegno all'economia, stimolando l'interesse degli investitori in borsa e delle aziende interne.