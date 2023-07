Cina e Isole Salomone rafforzano i legami “strategici

(Di martedì 11 luglio 2023) Il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro delleManasseh Sogavare hanno annunciato l’avvio di una partnership strategica globale lunedì pomeriggio, un anno dopo aver siglato un accordo sulla sicurezza che ha scatenato la reazione degli Stati Uniti e dei loro alleati per contrastare la crescente influenza di Pechino nella regione delle

Questo mese hanno navigato oltre legiapponesi di Okinawa, dove gli Stati Uniti hanno un'importante base militare. La cooperazione militare trae Russia sottolinea la forza dell'alleanza ...Ad esempio, nel 2022, in, la perdita economica diretta causata da questo ciclone tropicale è ... 5 giorni prima che cambiasse rotta nelle acque orientali delledi Taiwan. Il margine di ...... relative in particolare a: - leParacelso rivendicate dae Vietnam e occupate dalla; - leSpratly, interamente rivendicate da, Taiwan e Vietnam, e in parte da Filippine, ...

"Barbie" e i conflitti nel Mar Cinese Meridionale Il Bo Live - Università di Padova

Il 9 luglio è stato presentato "Barbie" il film ispirato alla bambola della Mattel. La pellicola è però già stata bandita dal Vietnam e nelle Filippine si è acceso il dibattito sul''opportunità di far ...Due navi della Flotta del Pacifico russa sono arrivate a Shanghai, a ulteriore dimostrazione degli stretti legami tra i due paesi. Il fatto è avvenuto a 16 mesi dall’invasione dell’Ucraina, e le frega ...