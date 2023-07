Ci sarebbero hacker dietro il down AO3 | problemi con Archive of Our Own

Leggi su optimagazine

(Di martedì 11 luglio 2023) Si trascinano da ore alcuniche avrebbero innescato ilAO3. Si tratta di un disservizio che ha fatto emergere le prime segnalazioni degli utenti, anche qui in Italia, a partire dal pomeriggio di lunedì. In un primo momento si pensava al classico malfunzionamento temporaneo, legato in qualche modo a questioni server che di tanto in tanto mettono in difficoltà anche autentici colossi. Con il trascorrere delle ore, però, hanno preso piede anche altre teorie, a conti fatti alimentate anche dal silenzio dello staff diof Our Own che non ha fornito risposte a chi si è lamentato di recente. Possibile attaccoilAO3: cosa sappiamo suiche hanno investitoof Our Own Dunque, non ci sono ...