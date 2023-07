Ci mantengono giovani e ci proteggono | i 15 supercibi che dobbiamo mangiare sempre

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 11 luglio 2023) Alla base della nostra dieta mediterranea, con questi 15non solo farai il pieno di energie, ma proteggerai il tuo organismo! Quando a metà dell’Ottocento il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach sostenne che “noi siamo quello che mangiamo” non si sbagliava mica. Senza ricerche approfondite sul tema, lo studioso aveva capito come la salute si costruisce a tavola in base a quello che mangiamo. Il nostro corpo, infatti, è una sorta di tempio e se non si presta la giusta attenzione, questo può andare in rovina prima del tempo creando anche delle crepe profonde nelle fondamenta difficili da risanare. Con questi 15, ti sentiraipieno di energie! – Grantennistoscana.itInsomma, avere un’idea di cosa, in che quantità e soprattutto quante volte alla settimana può fare la differenza a lungo ...