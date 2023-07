“Choc dall’autopsia” Morta nella suite | la scoperta sulla cantante è da brividi | fan sconvolti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 luglio 2023) Ènel mondo della musica per la morte della24enne. La giovane è stata trovata senza vitalussuosadi un hotel di Miami Beach di un dirigente musicale sposato. L’autopsia ha confermato che la 24enne èdopo aver ingerito un micidiale cocktail di droghe, inclusa la “cocaina rosa”, ha scritto in esclusiva il DailyMail.com. L’artista è stata trovatain posizione fetale in una vasca da bagno con accanto un sacchetto contenente una “sostanza polverosa rosa”. Laaveva trascorso la notte al Setai Hotel a cinque stelle con David Bolno, un 46 anni manager del gigante della gestione musicale NKSFB. Come riporta il Daily Mail, la giovane è stata èa causa di un cocktail di stupefacenti tra cui ketamina, MDMA ...